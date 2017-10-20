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Дочь за отца 1 серия смотреть онлайн

2015, Россия, Мелодрамы, Русские, Криминал
2 серии
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Счастливая жизнь Веры заканчивается в один день. Она узнаёт, что её отец сядет в тюрьму по ложному обвинению в коррупции и убийстве. Вера намерена выяснить правду, найти настоящих виновных в преступлениях и вытащить отца из тюрьмы. Она устраивается работать в компанию, руководитель которой и подставил её отца, но неожиданно для себя влюбляется в своего главного врага.

Посмотреть фильм Дочь за отца 1 серия онлайн на русском языке в хорошем качестве. Приятного просмотра!

7,5

Рейтинг показывает сильные стороны фильма

Об ivi.рейтинге
КиноПоиск 6,2
7,5
режиссура
сюжет
зрелищность
актёры
Подробнее об ivi.рейтинге
КиноПоиск 6,2
режиссура
сюжет
зрелищность
актёры
Серия 1
текущая
Серия 2
91 мин.
Языки
Русский
Максимальное качество

Фактическое качество воспроизведения будет зависеть от возможностей  устройства и ограничений правообладателя

Актёры и создатели
Глеб
Якубовский
режиссёр
Олеся
Фаттахова
актёр
Петр
Баранчеев
актёр
Анатолий
Лобоцкий
актёр
Татьяна
Бовкалова
актёр
Иван
Мацкевич
актёр
Алеся
Самоховец
актёр
Кирилл
Дыцевич
актёр
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Отзывы
2
о 1 серии 1 сезона фильма «Дочь за отца»
0
люблюКИНО
Посмотреть можно, но не впечатлил совсем. Игра актёров натянута, эмоции наиграны, сюжет полу-натянутый, quot;привет из 90-хquot;. Посмотреть один раз.
20 октября 2017
0
Слабый фильм:игра актеров,странная Вера,которой 25,выглядит на 30 с хвостиком,а ведет себя,как подросток.Все остальные ей подстать,апогеем фильма является торжество справедливости и освобождение невиновного,причем очень быстро,да еще денег принесли сумищу.Не хватило только индийских танцев в конце.
2 июня 2019
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