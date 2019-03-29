Девочка Вэйда живет с замкнутым отцом-одиночкой Гарри, который открыл похоронное бюро прямо в их доме. Жизнь невеселой семьи меняется, когда Гарри нанимает на работу нового гримера. Трогательная драматическая комедия «Моя девочка» 1992 года стала дебютом юной актрисы Анны Кламски, ныне известной благодаря сериалу «Вице-президент». Вместе с ней главные роли исполнили Дэн Эйкройд («Братья Блюз»), Джейми Ли Кёртис («Хэллоуин») и Маколей Калкин («Один дома»). Маленькая Вэйда Сальтенфусс живет в похоронном бюро по соседству с гробами и покойниками. Так получилось, что ее добрый, но не слишком заботливый отец Гарри занимается предоставлением ритуальных услуг, обустроив под это дело собственный дом. Мать Вэйды умерла при родах одиннадцать лет назад. Детское чувство вины, отчужденность отца и близость мертвецов сказываются на характере девочки, которая вырастает ипохондриком и грубоватой «пацанкой». Всю свою нежность она изливает на молчаливую бабушку, которая не может ответить ей тем же из-за болезни Альцгеймера. Мрачная атмосфера в доме Сальтенфусс рассеивается после появления нового гримера – энергичной и жизнерадостной женщины Шелли, которая находит путь к сердцу печального вдовца. Приглашаем посмотреть душевный фильм о детстве и дружбе «Моя девочка» в нашем онлайн-кинотеатре.