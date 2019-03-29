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Фильм Моя девочка

My Girl
1991, США, Комедии, Драмы, Мелодрамы
98 мин
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Трейлер

Девочка Вэйда живет с замкнутым отцом-одиночкой Гарри, который открыл похоронное бюро прямо в их доме. Жизнь невеселой семьи меняется, когда Гарри нанимает на работу нового гримера. Трогательная драматическая комедия «Моя девочка» 1992 года стала дебютом юной актрисы Анны Кламски, ныне известной благодаря сериалу «Вице-президент». Вместе с ней главные роли исполнили Дэн Эйкройд («Братья Блюз»), Джейми Ли Кёртис («Хэллоуин») и Маколей Калкин («Один дома»). Маленькая Вэйда Сальтенфусс живет в похоронном бюро по соседству с гробами и покойниками. Так получилось, что ее добрый, но не слишком заботливый отец Гарри занимается предоставлением ритуальных услуг, обустроив под это дело собственный дом. Мать Вэйды умерла при родах одиннадцать лет назад. Детское чувство вины, отчужденность отца и близость мертвецов сказываются на характере девочки, которая вырастает ипохондриком и грубоватой «пацанкой». Всю свою нежность она изливает на молчаливую бабушку, которая не может ответить ей тем же из-за болезни Альцгеймера. Мрачная атмосфера в доме Сальтенфусс рассеивается после появления нового гримера – энергичной и жизнерадостной женщины Шелли, которая находит путь к сердцу печального вдовца. Приглашаем посмотреть душевный фильм о детстве и дружбе «Моя девочка» в нашем онлайн-кинотеатре.

7,8

Рейтинг показывает сильные стороны фильма

Об ivi.рейтинге
КиноПоиск 7,8
7,8
недостаточно данных для вывода расширенного рейтинга
Подробнее об ivi.рейтинге
КиноПоиск 7,8
недостаточно данных для вывода расширенного рейтинга
Языки
Русский, Английский
Субтитры
Русский
Актёры и создатели
Ховард
Зифф
режиссёр
Анна
Кламски
актёр
Дэн
Эйкройд
актёр
Маколей
Калкин
актёр
Джейми
Ли Кёртис
актёр
Ричард
Мейсер
актёр
Гриффин
Данн
актёр
Питер
Майкл Гец
актёр
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